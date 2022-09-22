Бухарест, , 14:17 — REGNUM В результате самой сильной за последние 50 лет засухи в Румынии пострадали посевы на общей площади в 630 тыс. гектаров, что может привести к коллапсу ряда отраслей сельского хозяйства страны. Об этом 22 сентября со ссылкой на данные румынского Национального института статистики (NIS) сообщает бухарестская газета Jurnalul.

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Согласно официальной информации, наибольший ущерб был зарегистрирован в 37 уездах страны, входящих в так называемый «золотой аграрный пояс Румынии», включая Арддеш, Бакэу, Дымбовицу, Кэлэраш, Хунедоару и Яссы. Сообщается о полном или частичном уничтожении урожая пшеницы (190 тыс. га), ячменя, овса и ржи (30 тыс. га), а также кукурузы (221,5 тыс. га) и подсолнечника 114 5 тыс. га).

Общий финансовый убыток исчисляется сотнями миллионов долларов.

Напомним, ранее правительство Румынии обратилось к руководству Еврокомиссии с просьбой о выделении Бухаресту материальной помощи для преодоления кризиса в сельскохозяйственной отрасли страны.