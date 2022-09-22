Кострома, , 16:32 — REGNUM 21,7% проб из водопроводов Костромской области не соответствует нормам. Об этом после исследования 4641 проб за январь–сентябрь 2022 года сообщает Роспотребнадзор.

Питьевая вода Дарья Антонова © ИА REGNUM

В основном, специалисты фиксировали в образцах повышенное содержание железа, марганца и бора. Отметим, что в аналогичном периоде 2021 года специалисты признали опасными 27,2% проб.

Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой за истекший период 2022 года составила 73,37%. Для сравнения, за последние 5 лет этот показатель улучшился. Так, в 2018 году хорошей водой было обеспечено 69% жителей области.

Вода, перенасыщенная железом, может привести к аллергии, болезням почек и желудочно-кишечного тракта, снижению иммунитета. Влага с большим количеством марганца и бора ускоряет выход из строя труб, сантехники и нагревательных приборов.

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