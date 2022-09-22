Владикавказ, 22 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. В Северной Осетии выбрали спикера парламента. На эту должность избран Таймураз Тускаев. За него проголосовали все 66 депутатов, присутствовавших на первом заседании законодательного органа седьмого созыва.

Rso-a.ru Таймураз Тускаев

Тускаев представляет в парламенте партию «Единая Россия», он возглавил партийную фракцию. В 2016–2021 годы Тускаев был председателем правительства Северной Осетии.

По итогам выборов, состоявшихся в рамках единого дня голосования в сентябре 2022 года, в парламент РСО-Алании прошли три партии, в том числе «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду» и КПРФ. Фракцию справедливороссов возглавил Арсен Фадзаев, КПРФ — Елена Князева.

Известно также, что самому старшему депутату парламента 70 лет, а самому молодому — 22 года.