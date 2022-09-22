Донецк, , 14:15 — REGNUM В числе шестерых погибших в результате обстрела киевскими боевиками Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка один 14-летний подросток. Об этом 22 сентября сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) в своём телеграм-канале.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«При обстреле [киевскими нацистами] центра Донецка погибли шесть мирных жителей и еще четыре человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Банке России сообщили, что гражданам России, попавшим под частичную мобилизацию, следует предоставить кредитные каникулы.