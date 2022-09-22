Петропавловск-Камчатский, 22 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Население России должно чётко понимать, что президент Владимир Путин принял такие не простые решения потому, что НАТО и страны Запада решили уничтожить и разграбить РФ, считает председатель Камчатской региональной общественной организации «Содружество» Рамазан Гусейнов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО в Донбассе

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«Они поставили перед собой целью не просто сдерживание Российской Федерации, а ее полное уничтожение как государства. И народ нашей страны должен это чётко понимать. Президент РФ Владимир Путин выразил мнение большинства граждан России, и принятое им решение соответствует интересам не только большинства жителей ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, но и российского общества, в котором сформировался «донбасский консенсус». Решение главы государства о принятии Донбасса и освобождённых территорий в состав РФ — это именно то, чего ждали люди», — цитирует Рамазана Гусейнова пресс-служба правительства Камчатки

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.