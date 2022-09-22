* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 22 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. На таможне в пограничном пункте Торкхам на афгано-пакистанской границе было изъято 100 мешков с человеческими волосами. Об этом со ссылкой на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило национальное телевидение Афганистана.

Эдвард Мунк. Девушка причесывает волосы. 1892

По словам представителей отдела специальных операций таможни Торкхама, эти мешки вместе с некоторым количеством драгоценных камней перевозились на нескольких автомобилях. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что покупка, продажа и контрабанда человеческих волос запрещены законом.

После захвата власти в Афганистане радикалами, из-за роста бедности, безработицы и голода многие люди стали продавать предметы домашнего обихода, свои органы и волосы.

Связанные с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) СМИ сообщают, что покупатели — в основном граждане соседних стран, главным образом, из Пакистана.

Чиновники талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Нангархар ранее заявляли, что они предотвратили нескольких попыток контрабанды волос в Пакистан.

Не так давно один из покупателей рассказал Afghanistan Intarnational, что волосы длиннее 50 см продаются по цене от 100 до 150 долларов за килограмм.