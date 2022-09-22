Москва, , 14:13 — REGNUM Частичная мобилизация граждан ставит под вопрос будущее российского бизнеса, уверен руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Депутат рассказал о встрече фракции с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым, который подчеркнул, что именно предпринимательская инициатива спасла экономику страны.

«Как быть предпринимателю, получившему повестку, если вся работа завязана на него, а кредиты покрыты его личными поручительствами? У индивидуальных предпринимателей, которые работают больше года и наняли не менее пяти сотрудников, должна быть отсрочка от армии. Мы уже внесли соответствующий законопроект в Госдуму, и сейчас эта инициатива более чем актуальна», — отметил Нечаев в своем телеграм-канале.

По его словам, слова Решетникова подтверждают, что предприниматели отлично справляются на своем фронте.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») внес в нижнюю палату парламента законопроект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей.

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