Чебоксары, , 14:12 — REGNUM В Чувашии в 2021 году вдвое возрос спрос на отдых в России, при этом втрое чаще стали покупать заграничные туры. Чаще всего жители республики выехали в Турцию и Египет. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования 27 сентября Всемирного дня туризма.

Гора Тратау Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в 2021 году около 42 тыс. человек обратились в 85 туристических фирм в Чувашии. Из них более 21 тыс. туристов выбрали для поездки по России, что вдвое больше уровня 2020 года. Из них 69% отдыхающих отправились в туры по Чувашии, 14% выбрали курорты Краснодарского края, 8% туристов поехали в Крым.

В то же время втрое по сравнению с 2020 годом увеличилось число туристов, которые приобрели зарубежные туры — за границей отдохнули свыше 20 тыс. жителей. Наибольшим спросом пользовались Турция (65% туристов), Египет (16%) и Кипр (4%). Также жители выбирали Вьетнам, Индию, Сейшелы.

Чувашию посетили почти 3 тыс. туристов, большая часть которых — жители Нижегородской области, Татарии, Прикамья.

По данным Чувашстата, в республике расположены 154 гостиницы, санатория и баз отдыха. В прошлом году здесь отдохнули 313 тыс. человек, половина их которых прибыла в республики для проведения отпуска, досуга или отдыха.

Ранее лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов заявлял, что запрет на въезд в страны ЕС должен «подстегнуть к развитию внутренний туризм», которому ещё «развиваться и развиваться».

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года по сравнению с декабрём 2021 года в Чувашии более чем вдвое увеличились услуги в сфере зарубежного туризма (235,83%).