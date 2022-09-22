Москва, 22 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. На форуме «Россия — спортивная держава» будет представлена стратегия развития олимпийских видов спорта до 2028 года. Об этом 22 сентября сообщил журналистам глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

Marie-Lan Nguyen Станислав Поздняков

«Сегодня первым был вопрос о стратегии до 2028 года, мы подготовили документ, в нем мы отразили основные направления нашей деятельности до 2028 года», — сказал Поздняков.

Он добавил, что официальная презентация будет проведена в рамках форума «Россия — спортивная держава» в Кемерове 28–30 сентября. До этого все заинтересованные организации будут в течение двух месяцев изучать проект.

Предполагается, что на ноябрьском заседании исполкома ОКР стратегия будет принята.

По словам Позднякова, ОКР рассмотрел ряд вопросов как регулярной деятельности, так и ряд стратегических документов по работе и развитию олимпийского движения в России.