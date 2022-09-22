Москва, , 14:11 — REGNUM ЕС рассматривает вопрос о введении нового пакета санкций против России. Очередной и как всегда угрожающий. Все труднее разработчикам этих документов выискивать, по их мнению, «слабые места» в экономике России, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Для этого нужны специалисты, по уровню квалификации соответствующие хотя бы бывшим западным экспертам по исчезнувшей с карты мира стране СССР.

Таких специалистов нет или достаточно мало, поэтому странами ЕС был выбран более легкий путь — введение санкций с выраженным политическим окрасом. А это значит, что увеличивается доля персональных санкций, так как политическая конъюнктура более очевидно выражена и изменчива.

Введение секторальных санкций более сложный процесс. Он значительно шире затрагивает интересы бизнеса не только страны, в отношении которой вводятся санкции, но и стран, вводящих эти санкции.

Ведь глобализационные процессы достаточно глубоко включили экономику России в мировую экономику. Пакеты санкций уже настолько велики, что и западным компаниям приходится буквально «пробираться между струями дождя», чтобы в ответ самим не попасться под ответные санкции уже со стороны своих государств.

О трудностях же для российского бизнеса, вынужденного находить новые рынка сбыта, менять логистические цепочки поставок, организовывать параллельный импорт, говорить не приходится.

Но разработчиков санкций как будто не волнуют эти проблемы, ложащиеся тяжелым бременем на плечи экономических агентов стран в лице бизнеса и домохозяйств», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ЕС введет дополнительные антироссийские санкции из-за организации референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией, заявил представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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