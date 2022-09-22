Джакарта, , 14:10 — REGNUM Индонезия поднимет шесть ключевых вопросов на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке (США), сообщает CNN Indonesia.

Штаб ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

В качестве представителя Индонезии министр иностранных дел Ретно Марсуди представит шесть основных вопросов на сессии общих прений 26 сентября 2022 года.

«Индонезия обеспечит бесперебойную работу в преддверии проведения саммита G20 в Индонезии 15–16 ноября 2022 года», — говорится в заявлении министерства иностранных дел Индонезии.

Индонезия также поднимет вопрос о подготовке к председательству Индонезии в АСЕАН в 2023 году.

Индонезия также возьмет на себя обязательство по укреплению глобальной архитектуры здравоохранения.

Наконец, Индонезия намерена поднять вопрос о мирном урегулировании споров.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и Индонезия обсудили сотрудничество в области кибербезопасности.

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