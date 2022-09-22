Москва, 22 сентября, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Гражданам России, попавшим под частичную мобилизацию, следует предоставить кредитные каникулы. Об этом 22 сентября сообщили в Центробанке РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Граждане, мобилизованные в соответствии с указом президента Российской Федерации, могут обратиться в свой банк или микрофинансовую организацию (МФО) за отсрочкой по платежам или уменьшению их размера по всем видам кредитов, в том числе ипотечным, и займам на период мобилизации», — говорится в информации Банка России.

При этом кредитным организациями рекомендовали пойти навстречу таким заёмщикам, разработать специальные программы каникул, а также отказаться от штрафов, пеней и приостановить взыскание просроченного долга.

Также банки не должны рассматривать данные реструктуризации как ухудшение кредитной истории, отметили ЦБ РФ.