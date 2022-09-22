Чита, , 14:09 — REGNUM В Забайкалье 22 сентября приступили к выполнению задач по частичной мобилизации, сообщил заместитель губернатора региона Александр Костенко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Военные комиссариаты в районах края оперативно сформировали штабы оповещения и готовят пункты сбора призывников. Главам районов и руководителям министерств и ведомств поручено оказывать всемерное содействие работе военных комиссариатов. Мобилизация проходит спокойно, в плановом режиме», — сказал замгубернатора.

Он сообщил, что в первую очередь призыву принадлежат граждане, прошедшие службу в Вооруженных Силах и имеющие боевой опыт. Наиболее востребованы специалисты войсковой разведки, саперы, артиллеристы, механики-водители бронетехники, мотострелки. Не подлежат мобилизации и направлению в зону СВО служащие по призыву, студенты, обучающиеся по очной форме, многодетные отцы четырех и более детей, ряд работников ОПК.

«Как сказал президент В. В. Путин, призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Призванные на военную службу по мобилизации получают все социальные гарантии и выплаты военнослужащих, проходящих службу по контракту. Работодателям рекомендовано сохранять за призванными рабочие места. Наша армия сильна, наши солдаты и офицеры воюют очень умело и мужественно. Защитить безопасность и будущее нашей страны и наших детей — наш общий долг, и мы его выполним», — сказал Александр Костенко.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в России. В ряды Вооруженных сил страны призовут 300 тысяч человек, отметил глава Минобороны Сергей Шойгу. Каждый житель Республики Крым, попавший под частичную мобилизацию, получит дополнительно 200 тысяч рублей.

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