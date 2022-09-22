Нью-Йорк, США, 22 сентября 2022, 14:19 — REGNUM Ряд западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, об этом говорится в заявлении представителей этих государств по итогам встречи с главой агентства Рафаэлем Гросси на полях Генассамблеи ООН.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
Министерство обороны Российской Федерации

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, киевского режима, высокопоставленные должностные лица Республики Корея, Швейцарии и США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности выразили «серьёзную озабоченность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в [б. УССР], и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии».

Они отметили, что приветствуют миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье.

«Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для поддержки [киевского режима] и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии МАГАТЭ в области ядерной безопасности, защиты и гарантий», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Минобороны России заявило о продолжающихся провокациях Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. Обстрелы создают угрозы техногенной катастрофы, подчеркнули в ведомстве.

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