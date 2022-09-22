Нью-Йорк, США, , 14:19 — REGNUM Ряд западных стран выступили за постоянное присутствие миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, об этом говорится в заявлении представителей этих государств по итогам встречи с главой агентства Рафаэлем Гросси на полях Генассамблеи ООН.

Запорожская АЭС Министерство обороны Российской Федерации

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Великобритании, киевского режима, высокопоставленные должностные лица Республики Корея, Швейцарии и США, а также верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности выразили «серьёзную озабоченность в связи с угрозами безопасности и сохранности ядерных объектов, предназначенных для мирных целей в [б. УССР], и их персонала, что значительно повышает риск ядерной аварии».

Они отметили, что приветствуют миссию поддержки и содействия МАГАТЭ в Запорожье.

«Мы поддерживаем усилия по сохранению постоянного присутствия МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) для поддержки [киевского режима] и готовы по мере необходимости поддерживать цели миссии МАГАТЭ в области ядерной безопасности, защиты и гарантий», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября Минобороны России заявило о продолжающихся провокациях Киева в отношении Запорожской атомной электростанции. Обстрелы создают угрозы техногенной катастрофы, подчеркнули в ведомстве.

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