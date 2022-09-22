Москва, 22 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Обмен пленными с ВСУ нужно было информационно развернуть иначе, тогда иной была бы и реакция, отметил 22 сентября в своем телеграм-канале заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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Как сообщалось ранее, в результате обмена были освобождены более 80 российских солдат и офицеров, а также политик Виктор Медведчук. В обратном направлении проследовали 215 человек, включая лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — они будут находиться в Турции.

«Можно было предупредить и дать народу встретить своих героев. Собрались бы сотни, а может и тысячи. Парни этого заслуживают, и общество тоже. Это бы добавило стимулов и мотивации. Всем! Победа в войне зависит от народа, от действий народа на фронте и в тылу, когда народ действует единым организмом», — отметил Безсонов.