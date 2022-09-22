Москва, 22 сентября, 2022, 14:06 — ИА Регнум. Талантливые патриотичные произведения современных российских исполнителей заслуживают самой высокой оценки, заявил 22 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это часть общей культуры, конечно, талантливые произведения, они заслуживают самой высокой оценки, все что, я могу сказать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер российской группы «СерьГа» Сергей Галанин отметил, что государству следует поддерживать патриотически настроенных деятелей культуры.

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