Казань, , 14:06 — REGNUM В Казани и Набережных Челнах состоится показ спектакля «Я Zнаю праVду» Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Марка Бровуна. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры РТ.

Сцена Алексей Колчин © ИА REGNUM

В Казани спектакль пройдет 23 сентября на малой сцене Татарского государственного Академического театра имени Г. Камала. 24 сентября актеры выступят в Набережночелнинском государственном татарском драматическом театре имени Аяза Гилязова.

В спектакле отражены события боевых действий 2014–2017 годов глазами детей, стариков, матерей и случайных очевидцев.

До Татарии премьерные показы прошли в Москве, Нижнем Новгороде и Йошкар-Оле. Спектакль «Я Zнаю праVду» Донецкого театра покажут и в других регионах России.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре артисты из ДНР выступят на сцене Театра кукол «Сказ» в Новокузнецке и Театре кукол им. А. Гайдара в Кемерове.

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