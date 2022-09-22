Калайи-Нау, Афганистан, , 14:04 — REGNUM В афганской провинции Бадгис началась разработка первый шахты по добыче драгоценных камней. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Изумруд Torange.biz

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заключили контракт стоимостью 2 миллиона афгани на разработку этого рудника под названием «Флорайт» с частной компанией «Дадабан».

Шахта расположена в районе «Чашме Ширин» в уезде Абкамари провинции Бадгис.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили на церемонии открытия, что в последние годы драгоценные камни при потворстве безответственных администраторов вывозились контрабандой за границу, но они специально оговорили это в договоре.

Следует отметить, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вернулись к власти, они стараются разрабатывать недра для получения максимальной выгоды.

Например, Шахабуддин Делавэр, глава горнодобывающей промышленности, недавно провел переговоры с Ван И, послом Китая в Кабуле, о разработке крупнейшего медного рудника в Логаре.