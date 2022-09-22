Ижевск, 26 мая, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Поддержку жителям Воркуты, Костомукши и Оленегорска, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии коронавируса, окажет металлургическая и горнодобывающая компания «Северсталь». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«ПАО «Северсталь» <…> объявляет о расширении программы поддержки людей, оставшихся без средств к существованию вследствие потери работы из-за пандемии COVID-19. Теперь эта программа распространяется и на территориях присутствия ресурсных предприятий «Северстали» в Воркуте, Костомукше и Оленегорске. Общий объем помощи составит 7,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

Компания планирует поддержать семьи с детьми, доходы которых значительно сократились после принятия мер по борьбе с распространением коронавируса. К этой категории относятся люди, потерявшие работу в период апрель — май 2020 года, а также те люди, которые официально трудоустроены, но их доход существенно снизился и не позволяет покрыть основные жизненные потребности.

Как сообщают в пресс-службе, к таким гражданам преимущественно относятся представители малого и среднего предпринимательства, работающие в сфере различных видов услуг и сервиса. Для участия в программе помощи от «Северстали» необходимо, чтобы претенденты удовлетворяли трем условиям: увольнение с работы или приостановка деятельности в период пандемии, средний доход на члена семьи не должен превышать прожиточный региональный минимум, отсутствие других источников помощи.

В качестве поддержки жителям будут выдавать продуктовые карты торговой сети «Пятерочка», на которых будут начислены баллы, соответствующие 6 тыс. рублей на одного члена семьи. Участники программы смогут приобрести продовольственные и промышленные товары до 25 июля. Алкогольная и табачная продукция по этим картам отпускаться не будет.