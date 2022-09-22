Комрат, Молдавия, , 14:02 — REGNUM Молдавия, получив статус кандидата на вхождение в Евросоюз, вязала на себя ряд обязательств, но не исполняет их. Об этом, как сообщает пресс-служба исполнительного комитета Гагаузкой автономии, заявила глава Гагаузии Ирина Влах на встрече с группой международных экспертов Совета Европы, прибывшей в Комрат.

Флаг Гагаузии

«В Копенгагенских критериях, являющихся базовыми условиями для вступления в ЕС, ясно обозначена необходимость уважения и защиты прав национальных меньшинств. Все граждане нашей страны — вне зависимости от национальности — должны иметь возможность сохранить свою культуру, родной язык, не подвергаться дискриминации, участвовать в демократических процессах», — сказала Влах.

Она призвала Совет Европы выступить гарантом исполнения властями Молдавии взятых обязательств по защите прав человека. Глава автономии обвинила Кишинёв в создании проблем, которые мешают национальным меньшинствам интегрироваться в молдавское общество.

Напомним, Санду посетила Гагаузию 2 сентября. Она не стала встречаться с Влах. Встреча президента с депутатами Национального собрания автономии продлилась несколько минут. От Санду потребовали начать переговоры с Россией о снижении цены на газ, а также стали говорить о проблемах, вызванных действиями центральных властей. Президент после небольшой дискуссии попрощалась с депутатами и ушла.

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