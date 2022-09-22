Донецк, , 14:00 — REGNUM Из находящихся в плену у киевского режима военнопленных из России и республик Донбасс были освобождены 56 человек, 55 из которых — военные. Об этом 22 сентября рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завершился обмен пленными с [киевским] режимом, были освобождены 56 человек, 55 из них — военнослужащие, пятеро из них — из Донбасса, 50 — из РФ», — сказал он.

Также Пушилин перечисли некоторых их имён освобождённых и добавил, что всё это люди, рисковавшие своими жизнью и здоровьем для освобождения Донбасс, а потому «наш долг был сделать всё возможное, чтобы их освободить».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушили рассказал, что бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена.