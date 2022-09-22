Донецк, 22 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Из находящихся в плену у киевского режима военнопленных из России и республик Донбасса были освобождены 56 человек, 55 из которых — военные. Об этом 22 сентября рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«Завершился обмен пленными с [киевским] режимом, были освобождены 56 человек, 55 из них — военнослужащие, пятеро из них — из Донбасса, 50 — из РФ», — сказал он.

Также Пушилин перечислил некоторые из имён освобождённых и добавил, что все это люди, рисковавшие своими жизнью и здоровьем для освобождения Донбасса, а потому «наш долг был сделать всё возможное, чтобы их освободить».

Как сообщало ИА REGNUM, глава ДНР Денис Пушили рассказал, что бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена.