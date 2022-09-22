Донецк, , 14:00 — REGNUM ВСУ 22 сентября нанесли удар по Центральному рынку в Донецке, где нет и не могло быть никаких военных целей, сообщил в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Специально, твари, стреляют по Донецку, чтоб побольше людей убить. Прощаются с Донбассом», — написал военкор.

Ранее власти ДНР сообщили, что в результате обстрелов Донецка 22 сентября по меньшей мере шесть человек погибли, еще шесть получили ранения.