Москва, 22 сентября, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Законопроект о возможности страховых организаций стать участниками торгов на биржевом фондовом рынке без посредников внесен в Госдуму группой парламентариев во главе с председателем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 22 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас страховые организации, включая перестраховочные организации и общества взаимного страхования, не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не связанную со страховым делом.

В законопроекте предусматривается разрешение страховым организациям совмещать страховую деятельность с деятельностью дилера, осуществляемой в соответствии с законом «О рынке ценных бумаг». Авторы инициативы отмечают, что проектируемое расширение видов деятельности на страховом рынке не предусматривает распространения на общества взаимного страхования, так как в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ они являются некоммерческими организациями.

По задумке парламентариев, документ позволит страховым организациям получить лицензию на осуществление дилерской деятельности и стать участником торгов на биржевом фондовом рынке без посредников.

Также в законопроекте устанавливается, что отзыв у страховой организации, являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензии на осуществление страховой деятельности является основанием для отзыва лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Банк России, согласно документу, получит полномочия определять особенности осуществления профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг при совмещении с иной деятельностью, в том числе с деятельностью в сфере страхового дела. Законопроект позволит оптимизировать затраты страховых организаций на осуществление операций с ценными бумагами при инвестировании средств страховых резервов, указано в сопроводительных материалах.