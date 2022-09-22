Петропавловск-Камчатский, , 14:00 — REGNUM После проведения референдумов по воссоединению Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией у жителей этих регионов появится уверенность в завтрашнем дне, считает руководитель камчатского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Алексей Дроздов.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я поддерживаю решение жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей о проведении референдума, благодаря которому у них появится возможность присоединиться к нашей стране. Когда жители определят правовой статус своих регионов, у них появится уверенность в завтрашнем дне. Также я поддерживаю решение нашего президента Владимира Владимировича Путина о принятии мер безопасности во время проведения референдумов», — цитирует Дроздова пресс-служба правительства края.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия для своей защиты будет использовать все средства, заявил 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны.