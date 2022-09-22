Москва, 22 сентября, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) не может влиять на вопрос призыва спортсменов в армию, но считает, что служение Родине является почётным долгом каждого гражданина. Об этом 22 сентября заявил журналистам высказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Kremlin.ru Станислав Поздняков

«С точки зрения ОКР мы, являясь гражданами страны, считаем служение Родине почётным долгом и почётной обязанностью каждого гражданина, в том числе членов сборных команд», — сказал Поздняков.

Он уточнил, что ОКР формирует олимпийскую команду, а действующие члены сборной России находятся в компетенции Министерства спорта РФ и Центра спортивной подготовки. Поэтому вопрос о призыве спортсменов в рамках частичной мобилизации нужно адресовать в эти ведомства.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал Указ о частичной мобилизации. Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе мобилизации будут призваны 300 тыс. резервистов, которые пройдут подготовку перед отправкой в зону специальной военной операции.