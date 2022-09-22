Санкт-Петербург, 22 сентября, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Расходы на строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год составят 30 млрд рублей. В последующие два года на эти цели выделят примерно по 55 млрд рублей. Это следует из проекта бюджета на 2023-й и на плановый период 2024 и 2025 годов, который опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы на сайте Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро Петербурга

Ранее планировалось направить на строительство метрополитена в 2023 году 50 млрд рублей, однако с оговоркой, что точный объём финансирования будет определён, исходя из возможностей генподрядчика, АО «Метрострой Северной столицы» (МССС). «Закладывать лишнее тоже неправильно. Нужно вносить столько, сколько компания сможет обеспечить по факту строительства», — объяснял в начале сентября вице-губернатор Алексей Корабельников.

Тем временем, согласно проекту бюджета, Смольный готов выделить на финансирование работ на Красносельско-Калининской линии от ст. «Казаковская» до ст. «Обводный канал-2» в 2024 году 4,5 млрд рублей, а на Лахтинско-Правобережной линии — 1,746 млрд рублей.

Отметим, что к 2024 году на станции метро «Горный институт» должны завершить строительные работы. А ввести в эксплуатацию её планируют в конце 2024 года.