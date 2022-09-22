Донецк, 22 сентября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Донецке в результате удара по рынку погибли шесть человек. Об этом 22 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Дарья Драй ИА REGNUM Дом после артобстрела

В штабе рассказали, что в результате обстрела в центре Донецка погибли шесть мирных жителей, в том числе 14-летний ребёнок.

Кроме того, ещё четыре человека получили ранения.

Ранее сообщалось о пяти погибших в результате удара ВСУ. Киевские войска обстреляли Крытый рынок в центре Донецка.