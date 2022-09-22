Симферополь, 22 сентября 2022, 13:57 — REGNUM Каждый житель Республики Крым, попавший под частичную мобилизацию, получит дополнительно 200 тысяч рублей. Об этом сообщил 22 сентября в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Он уточнил, что на портале правительства региона будет размещена вся актуальная информация, в ежедневном режиме будут публиковаться ответы на вопросы, поступившие от участников СВО, мобилизованных граждан и членов их семей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что каждый участник специальной военной операции сможет напрямую отправить ему сообщение. Все обращения Аксёнов обещал прочесть и рассмотреть лично.