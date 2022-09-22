Санкт-Петербург, , 14:10 — REGNUM Власти Ленинградской области предварительно оценили состояние экономики в 2022 году и выяснили, что ситуация оказалась лучше той, что ожидалась весной, после начала специальной военной операции. Кроме того, в регионе не допустили снижения реальных доходов населения, сообщил 22 сентября заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов на заседании правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам чиновника, прогноз социально-экономического развития Ленинградской области на 2023–2025 годы, который формировался на основании данных федерального прогноза на май 2022 года, к данному моменту устарел. Ялов указал, что данные были достаточно консервативными, уровень инфляции прогнозировался на уровне 17%, ключевая ставка была 14%, а доллар стоил 64 рубля. Поскольку ситуация изменилась, в ноябре прогноз на ближайшие годы будет пересмотрен.

«Сразу обращаю внимание, что прогнозы начала года были излишне консервативными», — прокомментировал Ялов.

В 2022 году на экономику Ленобласти негативно воздействовали ограничение импорта оборудования и комплектующих, ограничение экспорта и структурные изменения.

«В целом компании смогли лучше адаптироваться к давлению, чем предполагалось. Это, наверное, связано с тем, что в России больше готовы переживать разные структурные изменения, кризисы, и привлеки к работе в авральном режиме. Во-вторых, предприятия всё-таки не доверяли в полной мере формату работы «с колёс» и имели определённые запасы комплектующих, ремонтных наборов и оборудования для того, чтобы продолжить свою работу», — заметил зампредседателя правительства Ленобласти.

Говоря об индексе промышленного производства (ИПП) в регионе, указал чиновник, по прогнозу на 2023 год ИПП перейдет в положительную динамику. По различным сферам экономики региона наблюдается реальный рост к предыдущему году. Также пока сохранились объемы строительства в абсолютных значениях — 109 млрд рублей, в то время как в других регионах СЗФО объем строительства за семь месяцев снизился на 4%.

«Уровень инфляции сейчас 9,5%. Ленобласть входит в 14 субъектов России, где пока не допустили снижения реальных денежных доходов населения. Также мы сохраняем позиции по низкому уровню регистрируемой безработицы, который составляет 0,5% (по РФ 0,9%)», — заметил Дмитрий Ялов.

Он добавил, что в регионе наблюдаются позитивные новости в сфере инвестиций — 30-процентный рост к прошлому году, KPI по нацпроекту превышен. В целом, по прогнозу на три года, в Ленобласти ожидают привлечь в основной капитал 1,8 трлн рублей.

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