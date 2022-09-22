Бийск, Алтайский край, 22 сентября 2022, 13:55 — REGNUM УФСБ России по Алтайскому краю 22 сентября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении «чёрного копателя» из Бийского района, который в апреле 2022 года при помощи металлодетектора и штыковой лопаты отыскал и изъял из почвы несколько археологических предметов. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет о повреждении объекта культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение» эпохи от палеолита до бронзы и раннего железного века на территории Бийского района.

Алтайский край. Изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э.
Алтайский край. Изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э.
ФСБ

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю были обнаружены и из незаконного оборота изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э.

Согласно заключению эксперта, данные объекты представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Повреждение объекта культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение». Алтайский край
Повреждение объекта культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение». Алтайский край
ФСБ

На основании переданных Управлением материалов МУ МВД России «Бийское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя, совершённые с использованием специальных технических средств поиска).

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Бийский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в колонию общего режима отправится 47-летний житель Брянска. Приговор чёрному копателю вынесен за незаконный сбыт оружия и боеприпасов.

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