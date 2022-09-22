Бийск, Алтайский край, 22 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. УФСБ России по Алтайскому краю 22 сентября известило об окончании расследования уголовного дела в отношении «чёрного копателя» из Бийского района, который в апреле 2022 года при помощи металлодетектора и штыковой лопаты отыскал и изъял из почвы несколько археологических предметов. Как пояснили в пресс-службе ведомства, речь идет о повреждении объекта культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение» эпохи от палеолита до бронзы и раннего железного века на территории Бийского района.

ФСБ Алтайский край. Изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э.

В ходе обыска по месту жительства обвиняемого сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю были обнаружены и из незаконного оборота изъяты 20 металлических наконечников стрел, относящихся к периоду второй половины VII — начала VI вв. до н. э.

Согласно заключению эксперта, данные объекты представляют собой ценность с точки зрения истории, археологии, искусства, науки и техники, социальной культуры и являются свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

ФСБ Повреждение объекта культурного наследия федерального значения «Камешок 1, поселение». Алтайский край

На основании переданных Управлением материалов МУ МВД России «Бийское» было возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а», ч. 3 ст. 243.2 УК РФ (поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в земле, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие повреждение культурного слоя, совершённые с использованием специальных технических средств поиска).

В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Бийский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года в колонию общего режима отправится 47-летний житель Брянска. Приговор чёрному копателю вынесен за незаконный сбыт оружия и боеприпасов.

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