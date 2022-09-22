Пхеньян, 22 сентября, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 21 сентября поздравительную телеграмму президенту Армении Ваагну Хачатуряну. Соответсвующая информация была опубликована на сайте северокорейского вненеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын поздравил главу и народ страны с Днем независимости Республики Армения.

«Горячо поздравляю с Днем независимости Республики Армения и желаю Вам и народу Вашей страны успехов в работе», — написал северокорейский лидер.

Ранее Ким Чен Ын поздравил президента Напала с Днем образования государства.

Читайте также: Глава КНДР направил поздравительную телеграмму президенту Непала