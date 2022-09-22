Москва, , 13:54 — REGNUM Союзный силы России, ДНР и ЛНР смогли перехватить инициативу на фронтах специальной военной операции. Об этом 21 сентября заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вооруженным силам России и народной милиции ДНР и ЛНР удается уничтожать значительное количество военной техники и личного состава киевского режима.

«За вчерашний день было уничтожено много техники и личного состава противника. Инициатива находится полностью на нашей стороне. Мы инициативно наступаем. Сейчас идут бои за серьезный укрепрайон. Надо отметить, что тут большие периметры открытой площади, которые нужно занять, чтобы купировать города. Работа эта идет планомерно, мы постепенно продвигаемся», — сказал Алаудинов.

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