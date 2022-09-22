Село Анучино, Приморский край, 22 сентября, 2022, 13:51 — ИА Регнум. В Приморье в лесу на медведь напад на мужчину, пишут региональные телеграм-каналы.

Цитата из к/ф «Выживший» реж Алехандро Гонсалес Иньярритую 2015. США, Гонконг, Тайвань Схватка с медведем

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Происшествие случилось в Анучинском районе. Мужчина занимался сбором кедровых шишек. В какой-то момент косолапый оказался рядом и напал на человека. Подробности не известны. Вездеход с охотниками и медиком отправили в труднодоступный район.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском в микрорайоне Завойко 22 сентября отстрелили ещё одного медведя.