Москва, 22 сентября, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Организатору и руководителю антифашистской организации «Молодая гвардия» Виктору Третьякевичу присвоено звание Героя России (посмертно). Соответствующий указ 22 сентября подписал президент РФ Владимир Путин.

Цитата из к/ф «Молодая гвардия». реж Сергей Герасимов. 1948. СССР Молодая гвардия

В сентябре 2022 года исполняется 80 лет с момента создания «Молодой гвардии». В 1942 году Виктор Третьякевич объединил отдельные патриотические ячейки города Краснодона в антифашистскую организацию. Она действовала подпольно в тылу фашистских оккупантов. На первом же собрании участники приняли клятву и создали штаб, комиссаром которого избрали Третьякевича.

Долгое время о подвиге Третьякевича не говорили из-за слуха, который пустили нацисты для деморализации местного населения о том, что молодогвардеец предал организацию и своих товарищей, выдав их имена. Однако вновь вскрывшиеся обстоятельства позволили восстановить историческую правду.

Виктор Третьякевич родился в 1924 году в Воронежской губернии и на начало войны проживал в городе Краснодон Ворошиловоградской области. Летом 1842 года он окончил партизанскую школу особого назначения и после прихода фашистов остался на оккупированной территории для подпольной работы.

После создания комсомольской организации «Молодая гвардия» он руководил её деятельностью — проводил собрания у себя на квартире, разрабатывал планы операций, составлял тексты листовок, выдавал комсомольские билеты.

1 января 1943 года Третьякевича и его двух его соратников арестовали временные оккупационные власти. Несмотря на жестокие пытки, никто из молодогвардейцев не выдал информации об организации и её участниках. 15 января, когда ослеплённого Третьякевича сбрасывали в угольную шахту, он попытался вместе с собой затянуть начальника оккупационной полиции и его заместителя.

Во время казни нацистами был пущен слух, что именно Третьякевич выдал своих соратников. Однако в дальнейшем следствие установило, что настоящими предателями были Г. П. Почепцов, О. А. Лядская, С. Ф. Полянская, М. Е. Кулешов, В. Г. Громов.

В 1959 году комиссия Ворошиловградского обкома КПСС вместе с КГБ изучила материалы о гибели участников «Молодой гвардии» и установила непричастность Виктора Третьякевича к провалу организации.

«Молодая гвардия» — советская подпольная организация, действовавшая в 1942–1943 года в основном на территории современной Луганской Народной Республики.

Антифашисты занимались распространением листовок и другой пропагандой, спасли от угона в Германию 2 тыс. местных жителей, саботировала восстановление оккупационными властями шахт. Большинство подпольщиков были схвачены фашистами, подвергнуты пыткам и убиты.