Владикавказ, 22 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В районе пункта пропуска «Верхний Ларс» собралась огромная очередь из автомобилей, движущихся в направлении Закавказья. Желающих пересечь российско-грузинскую границу настолько много, что в очереди они стоят часами, о чем сами сообщают в соцсетях. Большинство читателей в группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс» на странице в соцсети «ВКонтакте» интересуются, проверяют ли военные билеты. Очевидно, их решение покинуть Россию, вызвано объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизацией.

Sputnik Верхний Ларс

«Стою на данный момент в пробке в направлении Грузии — один километр до российского КПП. За последние 3,5 часа продвинулся вперёд на одну машину, т.е. 6-7 метров. Если обстановка не поменяется, то ближайшие несколько суток не получится даже из России выехать. По словам прошедших границу россиян, пока пускают всех, не спрашивая про военный билет. Но проверять выезжающих начали уже более тщательно, добавляют они», — написал Хыйса К.

Еще один ожидающий своей очереди на проезд через КПП Виталий Ш. подтвердил, что очередь из автомобилей продвигается крайне медленно, многие идут через границу пешком.

«Стоим в пробке в сторону Грузии с семи утра. В это время она начиналась от въезда в Нижний Ларс, то есть за 5 км до КПП. За шесть часов проехали 1,5 км. Движение ооооооочень медленное, много проезжает по встречке. Народ пешком группами идет в сторону КПП России», — поделился он в этой же группе.

По его словам, «пока людей выпускают из РФ». Медленно это происходит оттого, что их якобы тщательно проверяют. Что именно проверяется, он не уточнил.

Между тем в МЧС РСО-Алании сообщили, что 22 сентября 2022 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. При этом в управлении посоветовали принимать решение о поездке в сторону Закавказья с учетом складывающейся обстановки, не уточняя, что именно имеется в виду под этими словами.

«Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания настоятельно рекомендует участникам движения планировать свое перемещение с учетом складывающейся обстановки и в случае необходимости пользоваться альтернативными путями следования», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву на воинскую службу подлежат граждане, состоящие в запасе.