На границе с Грузией собралась огромная очередь из желающих покинуть Россию
Владикавказ, 22 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В районе пункта пропуска «Верхний Ларс» собралась огромная очередь из автомобилей, движущихся в направлении Закавказья. Желающих пересечь российско-грузинскую границу настолько много, что в очереди они стоят часами, о чем сами сообщают в соцсетях. Большинство читателей в группе «Ситуация на КПП Верхний Ларс» на странице в соцсети «ВКонтакте» интересуются, проверяют ли военные билеты. Очевидно, их решение покинуть Россию, вызвано объявленной накануне президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизацией.
Еще один ожидающий своей очереди на проезд через КПП Виталий Ш. подтвердил, что очередь из автомобилей продвигается крайне медленно, многие идут через границу пешком.
По его словам, «пока людей выпускают из РФ». Медленно это происходит оттого, что их якобы тщательно проверяют. Что именно проверяется, он не уточнил.
Между тем в МЧС РСО-Алании сообщили, что 22 сентября 2022 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме. При этом в управлении посоветовали принимать решение о поездке в сторону Закавказья с учетом складывающейся обстановки, не уточняя, что именно имеется в виду под этими словами.
Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призыву на воинскую службу подлежат граждане, состоящие в запасе.