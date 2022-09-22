Нью-Дели, 22 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В преддверии встречи Межправительственной комиссии по финансовому мониторингу (ФАТФ) в Париже Пакистан вынужден принять меры против лидера «Джаиш-е-Мохаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Масуда Азхара.

Public_Domain_Photography Пакистан

Пакистан утверждает, что он скрывается в Афганистане. Однако индийский чиновник сказал Hindustan Times, что это может быть уловкой Пакистана, чтобы уменьшить международное давление.

Пакистан находится в сером списке международной организации по борьбе с отмыванием денег ФАТФ, куда он попал в 2018 году из-за отсутствия борьбы с источниками финансирования террористических группировок. Отсутствие серьёзных действий может стать поводом для внесения этой страны в чёрный список этой организации, что нанесёт большой ущерб финансово-банковской системе.

Пакистан недавно заявил, что Масуд Азхар скрывается в восточном Афганистане. Однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отвергли это заявление пакистанского правительства .

Некоторые источники считают, что в связи с наличием на востоке Афганистана тренировочных баз террористической организации «Джаиш-е-Мохаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), занесенной в чёрный список ООН, Азхар, вероятно, присутствует в этой стране.

По оценкам Организации Объединённых Наций, около 2000 боевиков «Джаиш-е-Мохаммад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) состоят в рядах «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и в последние годы сражались вместе с этой группировкой.

Однако некоторые индийские официальные лица похоже скептически относятся к заявлениям о том, что Азхар находится в Афганистане.

Индийский чиновник сказал Hindustan Times, что пока невозможно с уверенностью сказать, «действительно ли он находится в Афганистане, или это попытка Пакистана ослабить международное давление».

Накануне встречи ФАТФ в Париже 18 сентября западные страны потребовали от Пакистана предпринять действия против Азхара.