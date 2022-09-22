Донецк, , 13:50 — REGNUM Бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима, оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена. Об этом 22 сентября рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Виктор Медведчук Официальное интернет-представительство президента России

Как отметил глава ДНР, ранее им был подписан указ об обмене с Киевом, в результате которого удалось освободить 56 человек, включая 55 военных, а киевский режим получил 215 человек.

«Освобожден из плена был Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках минского процесса, вне его при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Вооружённых сил (ВС) РФ и республик Донбасса, которые были освобождены из плена киевского нацистского режима рассказали о «скотском» отношении к ним.