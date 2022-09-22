Донецк, 22 сентября, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Бывший депутат законодательного органа киевского террористического режима, оппозиционный политик Виктор Медведчук освобождён из киевского плена. Об этом 22 сентября рассказал журналистам глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Медведчук

Как отметил глава ДНР, ранее им был подписан указ об обмене с Киевом, в результате которого удалось освободить 56 человек, включая 55 военных, а киевский режим получил 215 человек.

«Освобожден из плена Виктор Медведчук. Только на моих глазах в рамках Минского процесса, при участии Виктора Медведчука было освобождено более тысячи наших ребят, которые бы просто не выжили с учетом тех условий, в которых они содержались — по сути, это застенки гестапо», — сказал Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военные Вооружённых сил (ВС) РФ и республик Донбасса, которые были освобождены из плена киевского нацистского режима, рассказали о «скотском» отношении к ним.