Курск, 22 сентября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Неустановленное взрывное устройство сработало на электроподстанции Суджа в Курской области, сообщил 22 сентября губернатор Роман Старовойт.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Сегодня в 11:20 предположительно с воздуха было сброшено неустановленное взрывное устройство на электроподстанцию Суджа, в результате чего был выведен из строя трансформатор», — написал Старовойт.

Он уточнил, что возгорание ликвидировано, инцидент не повлиял на подачу электроэнергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября глава региона продлил жёлтый уровень опасности в Курской области до 7 октября.