Тюмень, , 13:48 — REGNUM Президиум тюменского регионального совета партии «Единая Россия» 22 сентября путем тайного голосования принял предложил выдвинуть депутата Фуата Сайфитдинова на должность председателя облдумы. Об этом сообщает пресс-служба тюменского отделения «Единой России».

Фуат Сайфитдинов tyumen. er.ru

«Фуат Ганеевич — достойный и уважаемый человек, опытный депутат и руководитель», — доложил секретарь тюменского регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов.

Фуат Сайфитдинов в Тюменской областной думе занимает пост зампредседателя комитета по бюджету, налогам и финансам. Он является кандидатом социологических наук, а также почетным работником органов государственной власти и местного самоуправления Тюменской области. Трижды избирался депутатом регионального парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов скончался летом от сердечной недостаточности на 75-м году жизни. Он занимал пост спикера регионального парламента с 1998 года по июнь 2022 года.

Нового спикера тюменского регионального парламента изберут 23 сентября 2022 года на очередном заседании думы.

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