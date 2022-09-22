Париж, , 13:48 — REGNUM Французская актриса Леа Сейду присоединится к актёрскому составу фильма «Футляры» Дэвида Кроненберга. Об этом пишет издание Screen Daily.

Леа Сейду Кадр из интервью на телевидении

Будущая лента расскажет о вдовце-бизнесмене, который после потери супруги решился на создание специальных гробниц для связи с усопшими. Вместе с Сейду в проекте сыграет Венсан Кассель. Точная дата выхода «Футляров» не сообщается.

Напомним, фильм «Футляры» станет уже не первым сотрудничеством Сейду и Кроненберга. Так, в мае 2022 года состоялась премьера ленты Кроненберга «Преступления будущего», одну из ролей в которой исполнила французская актриса.

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