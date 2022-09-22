Южно-Сахалинск, , 13:47 — REGNUM Поблагодарил всех, кто причастен к возвращению домой 55 российских военных из киевского плена, председатель областной думы Сахалина Андрей Хапочкин.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Под опубликованными фото и видео в телеграм-канале он написал, что освобождённые военнослужащие «худые, замученные, пережившие ад и сумевшие выжить».

«Спасибо всем, благодаря кому наши защитники уже дома! Спасибо вам, мужики, за то, что выдержали все это! Спасибо! Вы все — герои! И мы вас очень ждали. Домой», — написал Хапочкин.

Как сообщало ИА REGNUM, находившиеся в плену у киевского режима 55 российских военнопленных возвращены в Россию.