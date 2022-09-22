Тбилиси, 22 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Григол Нарсия, обвиняемый в захвате заложников в отделении «Банка Грузии» в Кутаиси, рассказал, зачем, кроме денег и вертолёта, требовал удочку и флаг России. Телеканал «Пирвели» 22 сентября обнародовал показания задержанного.

Wanwa Российский триколор

«Я хотел пересечь границу Грузии на вертолёте в сторону Абхазии и России. Для этого мне понадобился флаг РФ и удочка. Я бы прикрепил флаг к удочке при пересечении границы», — процитировали журналисты задержанного.

По его плану, в случае размещения российского флага на вертолёте, пограничники не стали бы сбивать транспортное средство.

Напомним, захвативший 20 сентября банк и заложников в Кутаиси требовал $2 млн. Спецназ захватил налётчика и освободил всех, кого тот удерживал в тот же день. Нарсия сказал адвокатам , что использовал бутафорское оружие.