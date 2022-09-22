Белгород, , 13:49 — REGNUM В рамках частичной мобилизации призван из резерва председатель Союза журналистов Белгородской области Юрий Гусаков. Об этом он сообщил 22 сентября на своей странице в социальной сети.

Военный билет (мобилизация) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Журналист подчеркнул, что был готов с первых дней специальной военной операции встать на защиту Родины.

«Сейчас я вспоминаю фамилии Гайдара и Симонова, многочисленных редакторов и военкоров прошлого. Друзья, я горд возглавлять издание с сакральным для всех названием «Родина» из Ивнянского района. Это действительно знак и почётное право, которое выпало мне на моём профессиональном пути. Но есть и другие специальности, которые я успешно освоил. Надеюсь, они помогут всем нам преодолеть все испытания и трудности. Нет сомнений, что Победа будет за нами и враг будет разбит», — написал журналист.

Юрий Гусаков возглавил Белгородское отделение Союза журналистов в декабре 2020 года. На 23 сентября запланирована областная журналистская конференция, где делегаты изберут представителя на общероссийский Съезд в Москву. Исполнять обязанности председателя регионального отделения будет Светлана Губина.