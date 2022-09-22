Белгород, 22 сентября 2022, 13:49 — REGNUM В рамках частичной мобилизации призван из резерва председатель Союза журналистов Белгородской области Юрий Гусаков. Об этом он сообщил 22 сентября на своей странице в социальной сети.
Журналист подчеркнул, что был готов с первых дней специальной военной операции встать на защиту Родины.
Юрий Гусаков возглавил Белгородское отделение Союза журналистов в декабре 2020 года. На 23 сентября запланирована областная журналистская конференция, где делегаты изберут представителя на общероссийский Съезд в Москву. Исполнять обязанности председателя регионального отделения будет Светлана Губина.