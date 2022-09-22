Москва, , 13:46 — REGNUM Министерству обороны следовало совершенно иначе подать информацию о состоявшемся обмене пленными, написал 22 сентября в своем телеграм--канале военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

Взлётно-посадочная полоса

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Как сообщалось ранее, в результате обмена были освобождены более 80 российских солдат и офицеров, а также политик Виктор Медведчук. В обратном направлении проследовали 215 человек, включая лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (они будут находиться в Турции).

«Представьте, как только самолёт с нашими бойцами, вызволенными из плена, начал полёт, пресс-служба Минобороны заявила бы: «В ходе успешных переговоров нами достигнута договорённость об обмене 85 наших солдат. Среди них (условно) майор Васильев, убивший 150 укропов, побивший 3 танка, 6 БМП врага. Его ждут четверо детей. Рядовой Иванов, в одиночку съевший 50 укропов. Он один у мамы, ему 20 лет и т.д.».

Даже вызывающий массу вопросов обмен лидеров «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) можно было заметно смягчить для восприятия, полагает Татарский:

«[Следовало сообщить, что киевская] сторона согласна менять наших героев только на «азивцив» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), потому что солдаты ВСУ для них — представители низшей расы. Эти петухи не стоят и мизинца наших Героев, но всё равно мы не могли пойти на обмен этих тварей, поэтому все «азивцы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) будут интернированы в Турцию до конца войны, под контроль турецкого султана».

Реакция на сообщение, выдержанное в подобном тоне, была бы совершенно иной, считает военкор.