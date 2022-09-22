Барнаул, , 13:46 — REGNUM Для проживающих за пределами Донецкой и Луганской народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, желающих принять участие в референдуме, будут организованы избирательные участки в Алтайском крае, сообщает 22 сентября избирком региона.

Референдум Lišiak

Проведением голосования занимаются участковые комиссии участков референдумов соответствующих областей. В Алтайском крае содействие участковым комиссиям окажет краевая избирательная комиссия.

Голосование пройдет: с 23 по 26 сентября 2022 года — вне помещения для голосования; 27 сентября 2022 года — в помещении для голосования, расположенном в городе Барнауле по адресу ул. Юрина, 204В (Краевой дворец молодежи).

Как сообщало ИА REGNUM, референдумы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, а также контролируемых российскими военными частей Херсонской и Запорожской областей б. УССР пройдут с 23 по 27 сентября.

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