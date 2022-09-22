Севастополь, 22 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Магистральный коллектор будет построен в Севастополе от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные», об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания 22 сентября.

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Балаклавы

«Приняли решение локальные очистные сооружения в Балаклаве не строить, а построить магистральный коллектор. Он заберет все стоки на КОС «Южные», которые под эти мощности специально сейчас по техническому заданию модернизированы и смогут это все принять на себя для очистки», — сказал на заседании правительства губернатор Михаил Развожаев.

Строительство планируется начать в 2023 году. Решением правительства на на разработку проектной документации выделено 129 млн рублей. Работы будут выполняться по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода составит 1 708,5 метров.