В Севастополе от Балаклавы до КОС «Южные» построят коллектор
Севастополь, 22 сентября, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Магистральный коллектор будет построен в Севастополе от Балаклавы до канализационных очистных сооружений «Южные», об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам заседания 22 сентября.
Строительство планируется начать в 2023 году. Решением правительства на на разработку проектной документации выделено 129 млн рублей. Работы будут выполняться по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».
Проект КОС «Южные» предусматривает строительство очистных сооружений производительностью 130 куб. м/сутки, глубоководного выпуска в районе Голубой бухты и сбросного коллектора от площадки очистных сооружений до уреза воды. Протяженность трубопровода составит 1 708,5 метров.