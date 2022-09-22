Стокгольм, 22 сентября, 2022, 13:46 — ИА Регнум. На лидера партии Либералов Йохана Персона оказывается внутреннее давление с двух разных сторон на фоне переговоров по формированию правительства Швеции. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на источник.

Liberalerna.se Лидер партии «Либералов» Швеции Йохан Персон

В то время, как одна группа Либералов категорически против предоставления влияния Шведским демократами, другая, готова пойти на многое, чтобы ввести партию Либералов в правительство.

Aftonbladet перечисляет несколько вопросов, которые являются чувствительными для Персона, например предоставление Шведским демократам поста тальмана и постов председателя в нескольких комитетах риксдага.

«Проблема сейчас в том, что ему нельзя не злить партию… Тогда потеряется сила на переговорах с Умеренными и Христианскими демократами. Они отчаянно пытаются сохранить спокойствие», — заявил в комментарии изданию источник.